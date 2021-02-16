Краснодар, , 14:17 — REGNUM Более 1100 бригад для ликвидации аварий на тепло‑ и электросетях сформировано в Краснодарском крае для борьбы с последствиями непогоды. Об этом сообщили 16 февраля в пресс-службе администрации региона.

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Снегопады, налипание мокрого снега на провода прогнозируются на территории Кубани в период до 20 февраля, наиболее сложная ситуация может сложиться в Сочи. Непогода может привести у аварийному отключению электроснабжения.

«Серьезные аварийные ситуации у нас уже случались на прошедших выходных. Сильные морозы еще не наступили, а порывы на сетях были. Это качество работы теплоснабжающих организаций. Значит, компании не выдержали подготовку к зиме. Если они не в состоянии оперативно ликвидировать последствия аварий, в следующую зиму с ними работать не будем», — прокомментировал губернатор Вениамин Кондратьев.

Глава региона дал поручение сформировать необходимое количество аварийно-восстановительных бригад для ликвидации возможных аварий. Всего планируется задействовать более 1100 восстановительных бригад общей численностью свыше 5,3 тыс. человек. Резерв техники составляет порядка 2,6 тыс. единиц.

Отметим, что за период с 11 февраля на территории Краснодарского края уже зафиксировано 31 технологическое нарушение в работе объектов тепло-энергетического комплекса. Крупные аварии фиксировались в Краснодаре и Сочи.

По прогнозам синоптиков, 16−17 февраля на территории Краснодарского края ожидаются аномальные морозы, температура в отдельных районах опустится до — 17 градусов.