Уфа, , 14:01 — REGNUM 25-летний рабочий получил тяжелую травму руки в Башкирии. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба Гострудинспекции по региону.

Сообщается, что 9 февраля в г. Октябрьском 25-летний работник ООО «Комбитекс» выполнял подготовительные работы на станке. В какой-то момент его правую руку зажало механизмом. В результате мужчина получил травму, а также химические и термические ожоги кисти и запястья руки.

В настоящее время сотрудники Гострудинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

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