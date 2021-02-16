Москва, , 17:59 — REGNUM Материал украинского издания Strana.ua, согласно которому бывший депутат Верховной рады, украинский националист Олег Гелевей напал с ножом на посетителя одного из киевских кафе из-за русского языка, вызвал реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 16 февраля в социальной сети Facebook.

«Придурков, конечно, везде хватает. Но там по ходу их инкубатор в две смены работает», — пишет Sergey K.

Многие пользователи осудили поступок украинского политика. Граждане считают, что Гелей показал свою пещерную сущность, нападая на человека из-за использования русского языка.

«Вот, что русская речь делает! Воистину — это сильное оружие, если так его боятся!», — считает Galina K.

Некоторые комментаторы считают, что подобная ситуация могла произойти только ан территории Украины. Граждане привел ив пример ситуацию во множестве стран, где использование иностранных языков никак не порицается.

«Пол Канады на французском разговаривает. Поехал в Турцию словно и не ездил никуда — пол Турции на русском разговаривает. Всех бить надо что ли теперь?», — задаётся вопросом Кара Д.

Нашлись и те, кто совершенно не удивился такому инциденту на Украине. Люди считают, что подобные события будут происходить, пока в этой стране будет править бандеровская идеология.

«Депутат-уголовник, это вообще для данной территории — норма», — поделился своим мнением Александр И.

Напомним, 16 февраля издание Strana.ua опубликовало материал со ссылкой на источники в МВД о том, что бывший депутат Верховной рады, украинский националист Олег Гелевей напал с ножом на посетителя одного из киевских кафе из-за русского языка.