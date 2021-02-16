Джакарта, , 13:52 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в индонезийской провинции Восточная Ява, сообщает Detik.

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что землетрясение произошло 16 февраля 2021 года около 15:24 по местному времени.

Землетрясение произошло на расстоянии 21 км к северо-востоку от Тубана. Очаг землетрясения находился на глубине 649 км.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 3,0 произошло в регионе Джокьякарта.

Читайте ранее в этом сюжете: Второе за сутки землетрясение произошло в Индонезии