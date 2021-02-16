* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Симферополь, , 13:47 — REGNUM Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения двум гражданам, задержанным по подозрению в содействии в деятельности террористической организации, сообщили 16 февраля в пресс-службе суда.

Одного из подозреваемых суд по ходатайству следствия отправил под стражу до 10 апреля 2021 года, второй фигурантке дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до того же срока.

«Предварительным следствием установлено, что Я. и М., находясь на территории Российской Федерации, в том числе на территории Республики Крым, и за пределами Российской Федерации, в целях конспирации своей преступной деятельности по организации финансирования терроризма, действуя под предлогом благотворительной деятельности, посредством размещения реквизитов банковских карт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в социальной сети «ВКонтакте», осуществляли сбор денежных средств с осознанием того, что указанные денежные средства предназначены для финансового обеспечения деятельности незаконных вооруженных формирований», — сообщили в суде.

Деньги направлялись на финансирование деятельности незаконных вооруженных формирований, входящих в состав международной террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля ФСБ России сообщило о задержании нескольких граждан в Крыму и Татарии по подозрению в сборе средств на финансирование террористической деятельности.

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