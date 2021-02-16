Ярославль, 16 февраля 2021, 13:47 — REGNUM Жителей домов в Ростове Великом, где отсутствует отопление из-за аварий на теплосетях, поселят в гостиницы. Об этом сообщил губернатор области Дмитрий Миронов.
По-прежнему полностью без отопления остаются три многоквартирных дома. В ряде других домов подключение идёт, но из-за образовавшихся воздушных пробок тепло вернулось не во все квартиры. В Ростове Великом сейчас около минус 13 градусов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, аварии начались 14 февраля. Не выдержали старые тепловые сети, которые находятся в зоне обслуживания предприятия «Малая комплексная энергетика», подконтрольного правительству региона.
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