Посёлок Валаам, Карелия, , 13:39 — REGNUM В Республике Карелия с раннего утра 13 февраля тушат пожар на территории Валаамского монастыря — огонь охватил технические помещения, используемые для ремонта автотехники. Об этом 16 февраля сообщается на официальной странице монастыря в одной из социальных сетей.

На территории Валаамского монастыря тушат пожар Valaam.ru/monastery

На месте работают пожарные из Валаамской части МЧС и добровольная противопожарная дружина монастыря.

«По льду также прибыло подкрепление из Сортавалы. Главное — не допустить распространения огня на соседнее здание «Водопроводный дом», которое является объектом культурного наследия», — говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС России по Карелии, пожар в технических помещениях начался в 04:39 мск 16 февраля. По официальным данным, к 11:00 часам утра возгорание удалось ликвидировать.

При этом, если посмотреть трансляцию с установленных на территории монастыря видеокамер, видно, что над зданием, где происходило горение, еще клубится сизый дым.