Ижевск, , 13:18 — REGNUM Верховный суд Удмуртии признал жителя Ижевска виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») и ч. 1 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Установлено, что на своей странице в одной из соцсетей разместил информацию, которая отрицает «факт, установленный приговором Нюрнбергского международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников от 1 октября 1946 года, и призывы к активным действиям, возбуждению вражды против группы лиц по национальному признаку».

При этом мужчине было известно, что факт признан Нюрнбергским трибуналом установленным, а преступления нацистов признаны военными преступлениями и преступлениями против человечности.

Мужчине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также он лишен права размещать обращения и другие материалы в сетях общего пользования, включая интернет сроком на один год.

Как сообщало ИА REGNUM, в одной из социальных сетей после новогодних праздников была обнаружена информация о демонстрации нацистских символов на попонах животных, которые принимали участие в представлении Госцирка Удмуртии 8 января 2021 года. По итогам проведенных проверок нарушений не выявлено.

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