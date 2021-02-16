Москва, , 13:14 — REGNUM Заслуженная артистка России Лариса Кичанова скончалась на 72-м году жизни. Об этом сообщили 16 февраля в пресс-службе Малого театра.

«16 февраля на 72 году жизни скончалась заслуженная артистка России Лариса Георгиевна Кичанова», — говорится в сообщении пресс-службы.

В коллективе театра выразили соболезнования родным и близким актрисы. О дате и времени прощания с Ларисой Кичановой планируется сообщить дополнительно.

Как сообщало ИА REGNUM, американский джазовый пианист и композитор Чик Кориа ушел из жизни в возрасте 79 лет.

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