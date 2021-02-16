Москва, , 13:04 — REGNUM В 12:21 в Москве ликвидировано возгорание бытовок, огонь с которых перешёл на ёмкости с топливом. Об этом 16 февраля сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

По данным пресс-службы, сигнал о возгорании поступил дежурным в 11:17. Пожарно-спасательные подразделения выехали по адресу: посёлок Мосрентген, улица Адмирала Корнилова, дом 62. На месте они обнаружили возгорание бытовок.

«От факторов пожара произошла разгерметизация двух ёмкостей», — рассказали в пресс-службе.

Площадь пожара составила около 50 кв. метров. В 12:21 возгорание бытовок ликвидировали, пожарные продолжают охлаждать ёмкости. Информация о пострадавших пока не поступала, отметили в пресс-службе.

Читайте ранее в этом сюжете: Два резервуара с топливом взорвались в Новой Москве