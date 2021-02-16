Джакарта, 16 февраля 2021, 13:01 — REGNUM Спасателям удалось эвакуировать трех граждан, которые стали жертвами оползней в округе Нгетос в провинции Восточная Ява, сообщает Antara.
«Три человека погибли», — заявил представитель спасательной группы Сурабая Фарид Курниади.
В общей сложности было успешно эвакуировано 29 пострадавших, из которых 12 человек погибли и 17 получили ранения.
Семь человек все еще числятся пропавшими без вести. Поиски на месте происшествия продолжаются.
Как сообщало ИА REGNUM, поисково-спасательная служба Сурабая эвакуировала из-под завалов 26 человек после оползней в провинции Восточная Ява.
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