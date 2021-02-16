Чита, , 12:57 — REGNUM Бывший сити-менеджер Читы Олег Кузнецов до сих пор не признал вину в получении взяток в особо крупном размере. Об этом сегодня, 16 февраля, сообщает ZAB.TV из зала Забайкальского краевого суда, где началось слушание дела, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ.

Выразить своё отношение к предъявленному обвинению чиновник также отказался.

Как уже сообщало ИА REGNUM, замминистра правительства Забайкальского края Олег Кузнецов был задержан в феврале 2020 г. Тогда отмечалось, что взятку на сумму порядка двух миллионов рублей чиновник получил в виде безвозмездного благоустройства придомовой территории у собственного дома.

Читайте также: В столе задержанного за взятку забайкальского чиновника нашли бутерброды

Своей должности в мэрии Читы Олег Кузнецов лишился в мае 2019 года на фоне критики за неубранный мусор в Чите.

Читайте также: Бывший мэр Читы не признает факты получения взяток на 10 млн рублей