Липецк, , 12:49 — REGNUM В ожоговый центр Нижегородского НИИ травматологии и ортопедии 16 февраля доставили для лечения 14-летнего подростка из Липецка, который получил ожоги тела при ударе током, сообщил портал LipetskMedia.

Подросток залез на крышу электрички 13 февраля на железнодорожной станции Казинка. Ребёнок получил ожоги 60% поверхности тела от удара током и другие травмы — от падения с крыши поезда.

Пострадавший находился в тяжёлом состоянии в реанимации Липецкой областной детской больницы. Утром 16 февраля его доставили в Нижний Новгород.