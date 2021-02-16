Липецк, 16 февраля 2021, 12:49 — REGNUM В ожоговый центр Нижегородского НИИ травматологии и ортопедии 16 февраля доставили для лечения 14-летнего подростка из Липецка, который получил ожоги тела при ударе током, сообщил портал LipetskMedia.
Подросток залез на крышу электрички 13 февраля на железнодорожной станции Казинка. Ребёнок получил ожоги 60% поверхности тела от удара током и другие травмы — от падения с крыши поезда.
Пострадавший находился в тяжёлом состоянии в реанимации Липецкой областной детской больницы. Утром 16 февраля его доставили в Нижний Новгород.