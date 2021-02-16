Сосенский, Калужская область, , 13:05 — REGNUM Сотрудник Сосенского приборостроительного завода был травмирован при проведении строительных работ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Место происшествия Kaluga.sledcom.ru

По предварительным данным, 15 февраля 2021 года 30-летний сотрудник предприятия осуществлял работы на территории завода по утеплению и изоляции системы вентиляции. При производстве работ мужчина находился на строительных лесах высотой более двух метров без средств индивидуальной защиты, необходимых при выполнении работ на высоте. Работник не смог удержать равновесие и упал на бетонный пол со строительных лесов. В результате падения мужчина получил повреждения различной степени тяжести и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.

Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли документы предприятия. Устанавливается тяжесть вреда, причиненного здоровью работника, и другие обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение.

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