Подольск, Московская область, , 12:14 — REGNUM В подмосковном Подольске годовалый мальчик утонул в ванне. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

По данным следствия, мать оставила в ванной двоих детей на непродолжительное время, младший находился на стульчике для купания. Когда вернулась, обнаружила его погружённым в воду без признаков жизни.

В СК начали доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.