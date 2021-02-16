Тобольск, Тюменская область, , 12:09 — REGNUM В Тобольске возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела младенца на местном мусоросортировочном заводе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Установлено, что 14 февраля 2021 года на сортировочной ленте сотрудники предприятия нашли тело доношенного младенца, который родился живым.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ («Убийство матерью новорождённого ребенка»).

На данный момент полицейские ищут мать младенца, проводятся следственно-оперативные мероприятия.

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