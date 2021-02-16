Иркутск, , 12:00 — REGNUM В Иркутской области растёт количество сообщений от жителей региона о нападениях собак. Об этом ходе заседания оперативного штаба сообщил глава региона Игорь Кобзев. При этом он поручил главам муниципалитетов активизировать работу по организации отлова и содержания безнадзорных животных. Как сообщает пресс-служба областного правительства, в случае с недавним нападением собак на девочку в Ленинском районе Иркутска страшной трагедии удалось избежать, только благодаря помощи взрослого.

«Мы все помним, какие страшные случаи произошли недавно в соседней Бурятии. Допускать подобного нам никак нельзя», — подчеркнул глава Иркутской области. Также Игорь Кобзев призвал глав муниципалитетов поставить на жесткий контроль все сообщения в соцсетях, на платформах обратной связи с населением по поводу бродячих животных.

Как уже сообщало ИА REGNUM, утро 23 декабря в Забайкальском микрорайоне Улан-Удэ (Бурятия) началось с чрезвычайного происшествия: стая собак напала на 20-летнюю девушку, а чуть позже и на ребенка.

«Клочья мяса по всему телу. На лице остались одни глаза», — отметили в районной больнице, куда сразу после происшедшего поступила пострадавшая.

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Ранее следователи следственного отдела по Ленинскому району Иркутска СУ СК России по Иркутской области разыскали водителя автомобиля, который накануне, 15 февраля, на ул. Гравийной помог малолетней девочке, когда ту окружила стая бездомных собак. По данному факту следователи проводят доследственную проверку, в рамках которой будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных.