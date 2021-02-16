Таганрог, Ростовская область, , 11:50 — REGNUM В Ростовской области осуждён предприниматель, уклонившийся от уплаты налогов на общую сумму более 235 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Следствием и судом установлено, что в период с 2013 год по 2014 год руководитель и учредитель компании «Белый Двор Т» включал в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость вымышленные данные о финансово-хозяйственных отношениях с фиктивными организациями. В настоящее время компания, некогда занимавшаяся торговлей зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных, находится в стадии банкротства.

Бывший руководитель и учредитель компании ООО признан виновным в уклонении от уплаты налога в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) и приговорён к двум годам колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.