Новосибирск, , 11:42 — REGNUM Пострадавшей во время конфликта с водителем автомобиля Toyota Corolla оказалась жительница Новосибирска Наталья Трещёткина. Она рассказала свой вариант произошедшего.

Женщина сообщила редакции «Вести Новосибирск», что она вместе с супругом и годовалой дочкой решила прогуляться. Когда они спускались, в лифт зашёл, по её предположениям, курьер доставки. Муж женщины отправился выносить мусор, она с коляской вышла из подъезда.

«Я увидела, как этот мужчина — который курьер — садится в автомобиль Toyota Corolla, который был припаркован на газоне. Я являюсь представителем совета дома по «ЖК Акварельный 2.0», и подошла сделать ему замечание. Без криков, без скандалов, без истерик, просто попросила его. Открыла дверь и говорю: «Неужели вы не видите, где стоите? Скажите номер квартиры, куда была сделана доставка». На что водитель меня «послал» и начал разворачиваться. После разворота я встала посередине дороги, ну, а он совершил на меня наезд», — рассказала женщина.

С её слов, мужчина пытался уехать, но сделать это ему не удалось из-за подоспевшего супруга Натальи. На место происшествия вызвали полицию и скорую помощь.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, следователи организовали проверку после появления в СМИ информации о наезде автомобиля на женщину с коляской.

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