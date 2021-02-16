* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, , 11:42 — REGNUM Федеральная служба безопасности (ФСБ) России показала кадры задержания финансистов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Крыму и Татарии.

Видео опубликовано в телеграм-канале RT.

Отмечается, что с 2015 по 2019 год через созданные в интернете сообщества под видом благотворительной помощи задержанные осуществляли сбор денег для перевода за рубеж на нужды боевиков.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статье о содействии террористической деятельности.

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