Москва, 16 февраля 2021, 11:42 — REGNUM организация, деятельность которой запрещена в РФФедеральная служба безопасности (ФСБ) России показала кадры задержания финансистов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Крыму и Татарии.
Видео опубликовано в телеграм-канале RT.
Отмечается, что с 2015 по 2019 год через созданные в интернете сообщества под видом благотворительной помощи задержанные осуществляли сбор денег для перевода за рубеж на нужды боевиков.
По данному факту возбуждены уголовные дела по статье о содействии террористической деятельности.
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