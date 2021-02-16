Ужгород, Украина, , 11:35 — REGNUM В Закарпатье спасатели третий день ищут туриста из Киева. Об этом сообщила 16 февраля официальный представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины Наталья Батыр журналистам информационного агентства «Укринформ».

"Вчера у мужчины работал один из телефонных номеров, но на звонки он не отвечал. Сегодня связи с ним нет, очевидно, телефон разрядился. Но одна из поисковых групп напала на след, который может принадлежать этому человеку», — сказала она.

Батыр напомнила, что двое туристов потерялись в районе горы Гемба. Одного из них нашли спасатели. Жизни мужчины ничто не угрожает, но он находится в тяжёлом психологическом состоянии. Спасатели надеются привлечь туриста к поискам товарища, поскольку он может рассказать, как выглядел их маршрут.

В ГСЧС рассказали, что туристы потеряли ориентир и разделились во время катания на лыжах в субботу, 13 февраля.

Напомним, ранее власти Киева решили на два дня закрыть школы и детские сады города, поскольку не могут справиться со снегом.

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