Ужгород, Украина, 16 февраля 2021, 11:35 — REGNUM В Закарпатье спасатели третий день ищут туриста из Киева. Об этом сообщила 16 февраля официальный представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины Наталья Батыр журналистам информационного агентства «Укринформ».
Батыр напомнила, что двое туристов потерялись в районе горы Гемба. Одного из них нашли спасатели. Жизни мужчины ничто не угрожает, но он находится в тяжёлом психологическом состоянии. Спасатели надеются привлечь туриста к поискам товарища, поскольку он может рассказать, как выглядел их маршрут.
В ГСЧС рассказали, что туристы потеряли ориентир и разделились во время катания на лыжах в субботу, 13 февраля.
Напомним, ранее власти Киева решили на два дня закрыть школы и детские сады города, поскольку не могут справиться со снегом.
Читайте ранее в этом сюжете: В мэрии Киева признали, что не могут справиться со снегом