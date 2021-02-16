Самара, , 11:03 — REGNUM Подозреваемого в организации азартных игр задержали в Самаре. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

Сообщается, что стражи порядка получили сведения о незаконной работе игорного заведения в поселке Мехзавод. В результате в одном из баров сотрудники полиции выявили и изъяли два игровых автомата.

Помимо этого, стражи порядка задержали предполагаемого организатора незаконной организации азартных игр. Им оказался не раз судимый, не работающий мужчина 1965 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжается.

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