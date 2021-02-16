Новосибирск, , 10:51 — REGNUM Новосибирские следователи организовали проверку после появления в СМИ информации о наезде автомобиля на женщину с коляской. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

«По данному факту следственным отделом по Кировскому району Новосибирска следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области организовано проведение уголовно-процессуальной проверки», — уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске водитель автомобиля Toyota Corolla наехал на 37-летнюю женщину с коляской во дворе жилого дома, сделавшую ему замечание из-за неправильной парковки. Женщина с переломом правой ноги была доставлена в больницу.

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