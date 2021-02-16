Джакарта, , 10:15 — REGNUM В Индонезии возобновили поиски звукозаписывающего устройства лайнера Sriwijaya Air, рухнувшего в Яванском море, сообщает Detik.

ВМС Индонезии направили 34 водолаза на место трагедии.

Индонезийская флотилия готова полностью поддержать комитет по безопасности на транспорте. В Тангеранге для поддержки дайверов открыли штаб.

В комитете по безопасности на транспорте Индонезии пояснили, что необходимо найти звукозаписывающее устройство, чтобы идентифицировать переговоры между пилотами. Это важно для раскрытия вещей, которые до сих пор остаются загадкой, в том числе проблемы с автоматом тяги.

Как сообщало ИА REGNUM, в национальном комитете по безопасности на транспорте Индонезии заявили, что расследование, связанное с крушением лайнера авиакомпании Sriwijaya Air, продолжится.

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