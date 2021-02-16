* ИГ — запрещённая в России организация

Симферополь, , 10:10 — REGNUM Группа финансистов международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задержана сотрудниками ФСБ, операции по задержанию проводились в Крыму и в Татарии. Об этом 16 февраля сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

«В ходе проведенных мероприятий задержана группа лиц, которая с 2015 по 2019 год через созданные в сети Интернет сообщества под видом благотворительной помощи осуществляла сбор финансовых средств для перевода за рубеж на нужды боевиков», — уточнили в ведомстве.

Незаконная деятельность была пресечена во взаимодействии с Росфинмониторингом. При обысках у задержанных обнаружены и изъяты средства связи, компьютеры, а также носители информации. Возбуждены уголовные дела по статье о содействии террористической деятельности.