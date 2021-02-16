Улан-Удэ, , 10:08 — REGNUM В Бурятии правоохранители разбираются в обстоятельствах убийства 60-летнего мужчины, тело которого было найдено 14 февраля со следами насильственной смерти. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По версии следствия, вечером 13 февраля он познакомился со случайным прохожим, который позвал его в гости к приятелю, где они начали распивать алкоголь. Скоро хозяин дома уснул, а гости начали играть в шахматы. Но во время партии между ними произошёл спор, переросший в драку.

«Обвиняемый, ранее увлекавшийся боксом, напал на противника и стал с силой наносить ему удары кулаками по голове. Затем он переключился на хозяина дома, который проснулся от криков и попытался успокоить гостей, но получил несколько ударов от недавнего собутыльника по туловищу и больше не предпринимал попыток вмешаться», — отметили в управлении.

После этого злоумышленник ушёл. Придя в себя через некоторое время, хозяин дома увидел, что избитый мужчина скончался.

Подозреваемый вскоре был задержан, ему уже предъявлено обвинение. Однако в ходе допроса он заявил о своей непричастности к убийству, сообщив, что он «нанёс лишь два удара потерпевшему». Но в ходе экспертизы удалось установить, что в короткое время убитый получил не менее 15 ударов по голове.