Соледар, ДНР, , 10:01 — REGNUM За минувшие сутки в ДНР зафиксированы три случая нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ. Об этом сообщили 16 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, на донецком и мариупольском направлениях боевики ВСУ выпустили десять мин калибра 82 мм, а также применили вооружение БТР.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Сигнальное, Ленинское», — сказано в сообщении.

Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил до конца февраля проверить все минные заграждения, установленные на дорогах и путях сообщениях вдоль линии соприкосновения с республиками Донбасса.

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