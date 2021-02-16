Медвежьегорск, , 09:57 — REGNUM Четыре человека, в том числе двое детей погибли в ДТП с участием легкового автомобиля и лесовоза в Медвежьегорском районе Республики Карелия. Об этом 16 февраля сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.

Смертельное ДТП произошло около 09:00 часов утра 16 февраля. В результате столкновения лесовоза и легкового автомобиля на 13 километре от развилки на Медвежьегорск в сторону севера погибла целая семья — двое взрослых и двое детей, находившиеся в легковой машине.

«Обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте работают автоинспекторы», — говорится в сообщении.