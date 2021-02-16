Уфа, , 09:45 — REGNUM Один человек пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика «МАЗ» на автотрассе в Башкирии. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

Сообщается, что авария произошла вечером 15 февраля на автотрассе Самара — Уфа — Челябинск. На 1283 км этой автодороги произошло столкновение грузовика «МАЗ», за рулем которого находился 52-летний мужчина и автомобиль Volkswagen Tiguan, под управлением 36-летней женщины.

Отмечается, что в этой аварии получил травмы 45-летний пассажир легкового автомобиля. Он был строчно доставлен в медучреждение.

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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