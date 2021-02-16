Благовещенск, , 09:36 — REGNUM В Благовещенске на дне шахты лифта строящегося дома по улице Василенко 16 февраля был обнаружен мужчина с телесными повреждениями. Следственным отделом города проводится проверка произошедшего, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Амурской области.

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Предполагается, что мужчина упал с высоты. Он жив и в настоящее время госпитализирован. В медучреждении ему оказывается необходимая помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, в Адыгее признали виновным в гибели женщины чиновника городской администрации Майкопа. Исполняющему обязанности директора МКУ «Благоустройство» МО «Город Майкоп» присудили полтора года принудительных работ.