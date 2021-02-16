Конья, Турция, , 09:35 — REGNUM При ДТП с участием автобуса в районе города Конья, находящегося в центральной части Турции, погибли пять человек и еще 38 получили ранения. Об этом 16 февраля сообщает телеканал NTV.

Уточняется, что авария произошла около 03:30 (совпадает с мск) на трассе Конья-Адана. В результате гололеда грузовой автомобиль с прицепом врезался в заграждение на трассе и лег на бок, и для помощи водителю грузовика около него остановился легковой автомобиль.

В это время в легковушку, которая была припаркована на обочине, врезался проезжавший мимо автобус, в результате чего погибли два пассажира легковой машины и три пассажира автобуса.

Также указывается, что все погибшие были турецкими гражданами и добавляется, что пострадавших отправили в медучреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля в Челябинске дверью трамвая зажало ногу пассажира. Водитель этого не заметил и начал движение.