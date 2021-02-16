Каа-Хемский район, Тува, , 09:33 — REGNUM Сотрудники полиции совместно с СОБР Росгвардии задержали в Каа-Хемском районе Тувы гражданина, находившегося в федеральном розыске. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД республики.

59-летний мужчина скрывался от органов следствия и суда на территории курорта «Уш-Белдир» на границе с Монголией. К его поискам был привлечён также экипаж авиаотряда.

«Мужчина, объявленный в федеральный розыск, является фигурантом уголовного дела, возбужденного по ст. 264.1 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», — отметили в ведомстве.

В настоящее время задержанный доставлен в Кызыл и заключён под стражу.