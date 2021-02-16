Каа-Хемский район, Тува, 16 февраля 2021, 09:33 — REGNUM Сотрудники полиции совместно с СОБР Росгвардии задержали в Каа-Хемском районе Тувы гражданина, находившегося в федеральном розыске. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД республики.
59-летний мужчина скрывался от органов следствия и суда на территории курорта «Уш-Белдир» на границе с Монголией. К его поискам был привлечён также экипаж авиаотряда.
«Мужчина, объявленный в федеральный розыск, является фигурантом уголовного дела, возбужденного по ст. 264.1 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», — отметили в ведомстве.
В настоящее время задержанный доставлен в Кызыл и заключён под стражу.