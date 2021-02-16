Горно-Алтайск, , 09:04 — REGNUM Расследование в отношении 63-летнего руководителя Россельхозцентра по Республике Алтай, обвиняемого в присвоении с использованием своего служебного положения, завершено. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, три раза в 2016, 2017 и 2018 года обвиняемый ездил в соседний Алтайский край на агропромышленный форум. При этом он не дожидался окончания мероприятий, и уезжал отдыхать в гостиницы города Белокуриха, где отдыхал за счёт средств центра. Нанесённый учреждению ущерб в управлении составил около 28 тыс. рублей.

Преступление было выявлено совместными усилиями следователей и сотрудников полиции.

«Несмотря на то, что обвиняемый не признал своей вины в совершении инкриминируемых ему преступных деяний, следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору», — добавили в ведомстве.