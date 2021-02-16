Владивосток, , 09:01 — REGNUM Циклон в Приморье принёс резкое похолодание, сильный ветер, снег практически закончился, температура воздуха в пределах — 24 °C, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Примгидромета региона.

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«На территорию Приморья циклон, ушедший на Сахалин, будет продолжать забрасывать небольшой и кое-где умеренный снег. Сейчас в тылу циклона заметно похолодало, но с 17 по 19 февраля она будет повышаться примерно на 6 градусов за сутки и к пятнице, 19 февраля, поднимется до — 6 °С», — рассказали синоптики.

К концу недели температура снова приблизится к положительным значениям.

С 21 по 23 февраля особых сюрпризов от погоды не ожидается, но температура воздуха снова пойдет на постепенное понижение.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Приморье зафиксировано 38 отключений, из них от электричества — 28, от тепла и горячей воды — пять, от холодной воды — пять. Аварии на электросетях случились во Владивостоке, в том числе, на острове Русский, а также в Артёме, Партизанске, Уссурийске, Фокино, Михайловском, Надеждинском, Партизанском, Хасанском и Черниговском районах.