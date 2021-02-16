Кызыл, , 08:45 — REGNUM В Туве за неделю с 6 по 12 февраля зарегистрирован один новый летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики со ссылкой на данные комиссии по установлению причин смертности.

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Таким образом, всего с начала года в регионе от COVID-19 скончались уже 19 человек с показателем 1,23 от числа заболевших.

«В рейтинге регионов Сибирского федерального округа Тува занимает третье место среди регионов с минимальным числом потерь после Республики Алтай и Томской области», — отметили в Минздраве.

По данным портала Стопкоронавирус. рф, общее число жертв коронавируса в республике достигло 190.