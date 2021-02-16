Кунсан, Южная Корея, 16 февраля 2021, 08:38 — REGNUM 15 февраля в Южной Корее произошло землетрясение. Об этом сообщает DongA Ilbo со ссылкой на представителей метеорологической службы страны.
Согласно опубликованным данным, землетрясение 2,5 балла произошло в 18:59 по местному времени в 10 км к востоку-северо-востоку от города Кунсан провинции Чолла-Пукто. Очаг залегал на глубине 14 км.
Представители метеорологической службы Южной Кореи сообщили: «Несмотря на то, что вибрации были ощутимы, они недостаточно велики, чтобы нанести ущерб».
Напомним, что 10 февраля землетрясение 2,1 балла произошло в 38 км к юго-западу от уезда Ончин, территориально входящего в состав города Инчхон.
Читайте также: У берегов Южной Кореи произошло землетрясение