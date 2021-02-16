Джакарта, , 08:33 — REGNUM Поисково-спасательная служба Сурабая эвакуировала из-под завалов 26 человек после оползней в провинции Восточная Ява, сообщает Antara.

Спасатели заявили, что девять человек были найдены мертвыми. Семнадцать человек удалось спасти.

Между тем десять человек все еще числятся пропавшими без вести.

Оползни в округе Нгетос, как сообщается, были спровоцированы умеренными и сильными ливнями 14 февраля 2021 года.

На месте происшествия развернуты две оперативные группы, состоящие из 15 спасателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате оползней в округе Нгетос провинции Восточная Ява в Индонезии погибли десять человек.

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