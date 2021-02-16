Сеул, , 08:30 — REGNUM Утром 16 февраля недалеко от военного блокпоста на восточном участке межкорейской границы был задержан подозрительный мужчина. Об этом сообщает вещательная компания и общественная сеть кабельного телевидения Channel A со ссылкой на данные Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи.

По их словам, мужчина, личность которого не установлена, был задержан на территории южнокорейского уезда Косон провинции Канвондо после того, как около 07:30 по местному времени был обнаружен камерами видеонаблюдения.

В настоящее время военные устанавливают личность человека, а также выясняют факт и способ бегства из КНДР. Более подробная информация появится после завершения расследования.