Горно-Алтайск, , 08:19 — REGNUM В Республике Алтай следователи возбудили уголовное дело по факту отравления 4-месячного младенца. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, в причинении смерти по неосторожности обвиняют его 32-летнюю мать.

По данным следствия, женщина 11 января 2021 года отмечала в Горно-Алтайске свой день рождения, распивая спиртное. После возлияний она легла вместе с ребёнком и дважды за ночь покормила его грудным молоком. Отмечается, что она знала о спирте, который содержится в её молоке. В результате младенец скончался от отравления.

«В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и фиксацию доказательной базы, установление всех обстоятельств произошедшего, условий воспитания малолетних детей в указанной семье», — отметили в управлении.