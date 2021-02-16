Тюмень, , 08:04 — REGNUM В Тюмени местный житель приговорён за серию преступлений по пяти статьям уголовного кодекса к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, в ночь с 15 на 16 августа 2019 года ранее судимый 25-летний тюменец избил 54-летнего мужчину за отказ дать ему сигарету. Затем забрал у потерпевшего 1,5 тыс. рублей и сотовый телефон. Мужчина от полученных травм скончался на месте.

Далее ночью 24 ноября того же года в кафе обвиняемый украл у пьяной женщины сотовый телефон и через мобильное приложение похитил с её банковского счёта более 24 тыс. рублей. Через пять дней в чужой квартире он забрал телевизор и кальян.

При задержании обвиняемый оказал сопротивление сотруднику полиции, потом пытался сбежать из-под стражи.

Помимо 16 лет колонии за разбой, смерть убийство, кражи и другие преступления, суд по иску прокуратуры взыскал с осуждённого в пользу родственницы погибшего 300 тыс. рублей в счёт возмещения морального вреда.