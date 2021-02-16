Барнаул, , 08:03 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 16 февраля, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2187 человек, причём 15 из них добавили в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (11 138 человек, +31 за последние сутки) и ОРВИ (23 205 человек, +122 за последние сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 41 790 (+160 за последние сутки).

Тяжелобольных насчитывается 373 (за последние сутки данные не изменились), к аппаратам ИВЛ подключены 99 пациентов (-5 за последние сутки). С начала учебного года в крае выявлены 1844 ребёнка с коронавирусом (+16 за последние сутки).

В общей сложности SARS-CoV-2 победили 37 370 человек (+169 за последние сутки).

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