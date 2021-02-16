Улан-Удэ, , 08:02 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, всего жертвами COVID-19 в республике стали 693 человека, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Общее число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии достигло 32 498, более половины которых зарегистрировано в Улан-Удэ. К настоящему времени выписаны из больниц с выздоровлением 29 955 человек. В стационарах на лечении остаются 791 пациент.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1346 коек, занято — 791, свободно — 555 коек. Занятость коечного фонда составляет 58,8%. Амбулаторное лечение проходят 1059 пациентов с COVID-19, наблюдается 234 человек», — добавили в штабе.