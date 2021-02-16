Петропавловск-Камчатский, , 07:33 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,2 зарегистрированы на востоке Камчатского края. Об этом 16 февраля сообщили в пресс-службе регионального филиала Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения находился в 189 км юго-западнее поселка Усть-Камчатск Устье-Камчатского района, а его очаг залегал на глубине 32 км.

По информации управления МЧС РФ по региону, сейсмособытие не ощущалось в населенных пунктах края. Сведений о пострадавших и разрушениях нет. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля на территории островного государства Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,7. Ранее в этом районе зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,1.

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