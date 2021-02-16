Тюмень, , 06:57 — REGNUM В Тюмени за сутки три человека выпали из окна. Об этом сообщат «Вслух.ру».

Два трагических падения из окон высоток произошли в ночь на 15 февраля. На улице Пермякова погиб 22-летний мужчина, а на улице Федюнинского из окна 8-го этажа выпала 41-летняя женщина и скончалась.

Днём 15 февраля из окна дома №34 на улице Домостроителей из окна с седьмого этажа упала 29-летняя женщина. На момент приезда полицейских она была жива и госпитализирована в реанимацию с тяжёлыми травмами.