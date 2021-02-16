Вашингтон, , 06:52 — REGNUM Крушение вертолета в районе Виргинских островов США стало причиной гибели четырех человек, которые находились на борту воздушного судна, 15 февраля передает телеканал ABC.

Аппарат упал на западной оконечности острова Сент-Томас. Информация о принадлежности вертолета, личностях погибших и причинах катастрофы уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля недалеко от французского горнолыжного курорта Куршевель в ходе посадки рухнул вертолет, в котором находились пять человек. В результате инцидента погибли двое. Остальные получили травмы и были доставлены в медучреждение.

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