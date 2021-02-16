Париж, , 05:56 — REGNUM Кибератаки на французские сайты, которые использовали программное обеспечение Centreon, могли совершать «русские хакеры». Об этом объявило французское Национальное агентство по безопасности информационных систем (ANSSI), сообщает 15 февраля агентство Reuters.

В спецслужбе не стали точно называть источник кибератак, отметив, что неизвестные действовали примерно так же, как группа, которую часто называют «Песчаный червь» (Sandworm).

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По информации ANSSI, хакерские атаки продолжались в период с 2017 по 2020 год. Они были нацелены на крупные французские компании: EDF и Total, работающие в сфере энергетики, а также на Thales, которая выпускает продукцию для сферы обороны.

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