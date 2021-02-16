Чебоксары, , 05:45 — REGNUM В Чувашии возбуждено уголовное дело после гибели шестилетней девочки, которая осталась без жизненно необходимой терапии. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

В ведомстве отмечают, что дело расследуется по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами республиканской детской клинической больницы (РДКБ). Следствие полагает, что из-за отказа в продолжении лечения препаратом «Нусинерсен» пациентка 2014 года рождения скончалась 11 февраля 2021 года у себя дома в Канаше.

В ведомстве уточняют, что девочка нуждалась в применении указанного выше препарата по жизненным показаниям. Правоохранители со ссылкой на Минздрав России также поясняют, что данный препарат рекомендуется пациентам со спинальной мышечной атрофией.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года в Чувашии вынесен условный приговор бывшему главному врачу республиканского наркологического диспансера, которого обвиняли в превышении полномочий, подлоге и халатности. Речь, в частности, идёт о дополнительной закупке реагентов, которые не были использованы в связи с истечением срока годности.

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