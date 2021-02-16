Посёлок городского типа Ола, Магаданская область, , 05:44 — REGNUM На Колыме следователи начали доследственную процессуальную проверку по факту гибели мужчины, который упал с горы Армань в Ольском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области.

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Установлено, что в группа из пяти человек — супружеская пара, мужчина и две женщины, вышли в туристический поход в район озера Глухое вблизи посёлка Армань Ольского городского округа. 14 февраля супруги и их товарищ поднялись на ближайшую высокую точку горы. Для спуска с возвышенности супружеская пара решила пройти по хребту, а мужчина пошёл по распадку и сорвался. В результате падения с высоты 25-летний парень получил травмы не совместимые с жизнью.

Следователи провели осмотр места происшествия, тело погибшего доставлено в Магадан для проведения судебной медицинской экспертизы по установлению причины смерти. Опрашиваются свидетели.

Отмечается, что туристы предварительно не заявили в МЧС о своём походе.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 14 февраля в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что двое мужчин и женщина совершали подъём на гору Армань, один мужчина упал с обрыва, требуется эвакуация. На помощь вылетел вертолёт.