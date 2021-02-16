Кемерово, , 05:21 — REGNUM В Кемеровской области начата доследственная проверка по факту несчастного случая на шахте «Юбилейная». Об этом сообщает региональное управление СКР.

В ведомстве уточнили, что в конвейерном штреке угольного предприятия, которое расположено в Новокузнецком округе, 14 февраля произошло обрушение породы. В штреке в это время находилось 98 рабочих. 97 человек были выведены на поверхность, один погиб. Тело 33-летнего машиниста горно-выемочных машин было поднято на поверхность. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

По предварительной информации, обрушение произошло в момент работ по отбойке горной массы комбайном.