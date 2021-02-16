Посёлок городского типа Бисерть, Свердловская область, , 05:21 — REGNUM В Бисерти Свердловской области окончены аварийно-спасательные работы в месте обрушения кровли неэксплуатируемой мазутной котельной. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Силы и средства МЧС России направились в пункты постоянной дислокации.

Как сообщало ИА REGNUM, кровля рухнула 15 февраля. Погибли два человека. Оба тела извлечены и направлены на экспертизу. Прокуратура и СКР проводят проверки.

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